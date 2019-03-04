المجلس الدستوري: 21 مرشحا لانتخابات الرئاسة في الجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر (د ب أ)

كشف المجلس الدستوري في الجزائر، مساء اليوم الإثنين، أن 21 مرشحا تقدموا بأوراق الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل المقبل.

وذكر المجلس أنه بدأ اليوم الإثنين، في الدراسة والتحقيق في صحة الترشيحات للانتخابات الرئاسية، موضحا أن عملية إيداع ملفات المرشحين جرت "في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 20 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامها نصا وروحا". كما نوه أن العملية "انتهت في ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة وتسخير إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة".

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وأكد المجلس الدستوري على إيداع 21 ملفا للترشح للانتخابات الرئاسية، مبرزا أن هذه الملفات تتعلق بـ"شخصيات وطنية ترشحت حرة وأخرى منتمية لأحزاب سياسية".

وينتهي المجلس الدستوري من دراسة ملفات المرشحين خلال مدة أقصاها عشرة أيام ابتداء من اليوم 4 مارس 2019، عملا بأحكام المواد 29، 30 و31 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

وتشهد الجزائر احتجاجات على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة.