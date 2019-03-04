ضبط 30 مخالفة في حملة تفتيشية على المراكب النيلية بالقناطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شنت إدارة المسطحات النيلية بالقناطر الخيرية، بالتنسيق مع الملاحة الداخلية، اليوم الاثنين، حملة تفتيشية على العائمات والمراكب النيلية ومراكب الصيد بالمدينة.

أسفرت الحملة عن ضبط 30 مخالفة، منها 13 قضية صيد مخالف، و15 مركب نزهة مخالف لشروط التراخيص، وقضيتي ري مخالف.

تحررت المحاضر اللازمة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبًا قانونًا.

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