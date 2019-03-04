وزارة الخارجيّة الفرنسيّة تعلّق على قرار تقديم عبد العزيز بوتفليقة الترشّح للإنتخابات الرئاسيّة......

وكالات- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقررة في أفريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.

وقالت الوزارة في بيان خلال إفادة صحفية "القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار زعيما له والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله".

وإندلعت إحتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الإنتخابات وقال مدير حملته أمس الأحد، إنه قرر الترشح وذكرت قناة "النهار" أنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد إنتخابه.