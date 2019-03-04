وكالات- قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم، الإثنين 4 مارس 2019، إن باريس علمت بقرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح في الإنتخابات الرئاسية المقررة في أفريل وتأمل أن يجري التصويت في أفضل ظروف ممكنة.
وقالت الوزارة في بيان خلال إفادة صحفية "القرار بيد الشعب الجزائري في من سيختار زعيما له والقرار بيد الشعب الجزائري فيما يتعلق بمستقبله".
وإندلعت إحتجاجات حاشدة ضد قرار بوتفليقة خوض الإنتخابات وقال مدير حملته أمس الأحد، إنه قرر الترشح وذكرت قناة "النهار" أنه عرض التنحي بعد عام إذا ما أعيد إنتخابه.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الخارجيّة الفرنسيّة تعلّق على قرار تقديم عبد العزيز بوتفليقة الترشّح للإنتخابات الرئاسيّة...... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.