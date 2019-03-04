الرئيس العراقي ينفي وجود قوات أميركية على أراضي بلاده

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح رسمياً، مساء اليوم الاثنين، عدم وجود قوات أميركية مقاتلة في العراق وعدم وجود أية قواعد عسكرية لها، بل أن هناك مدربين ومستشارين أميركيين ومن قوات التحالف لتطوير قدرات القوات العراقية في الحرب ضد "داعش".

وقال الرئيس العراقي ،في مقابلة مع عدد من المحطات التلفزيونية العراقية "هناك إجماع وطني بعدم وجود قواعد وقوات أجنبية في العراق، وإن أي تواجد يعتمد على مدى حاجتنا لمدربين ومستشارين والموقف الرسمي ليست هناك قوات قتالية ولم تشترك قوات أميركية قتالية في الحرب ضد داعش في العراق".

وأضاف صالح "هناك الآن مدربون ومستشارون وليست قوات مقاتلة وعلينا التعاطي مع الموضوع وفق متطلبات السيادة والمتطلبات العراقية وعدم الانجرار وراء شعارات".

وأشار صالح إلى أن القوات الأجنبية موجودة بناء على طلب من الحكومة ومهمتها تدريب القوات العراقية وليست أية مهمة أخرى.

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