طائرات عراقية تلقي منشورات تحذر فيها الأهالي من التواجد في صحراء الأنبار

حذر الجيش العراقي، مساء اليوم الاثنين، المدنيين ورعاة الأغنام من التواجد في صحراء الأنبار، كونها منطقة عمليات عسكرية ضد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت مصادر في الجيش العراقي أن "القوات العراقية تَعلن اعتبار صحراء الأنبار منطقة عمليات عسكرية حيثُ ألقَت طائرات الجيش العراقي اليوم منشورات تطالب رعاة الأغنام بالمغادرة من المنطقة فورا والتوجه إلى مناطق الرطبة أو النخيب أو الكيلو 160".

وحذرت المنشورات من "أن أي تواجد في هذه المنطقة يعتبر هدفا معادياً للقوات الأمنية والعسكرية ويعرض نفسه وعائلته للخطر".

وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع قرب انطلاق عمليات ضخمة لتنظيف الصحراء الغربية في محافظة الأنبار من بقايا وفلول المجموعات الإرهابية.

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