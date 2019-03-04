فيديو.. ميليشيات الحوثي تستخدم القضاء لتصفية المعارضين

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "ميليشيات الحوثي واستخدام القضاء".
وأوضح الفيديو أن ميليشيات الحوثي الانقلابية تنتهك القانون الدولي وتستخدم القضاء لتصفيةالمعارضين حيث أمرت محكمة تابعة لميلشيات الحوثي بالتحفظت على أموال الرئيس اليمني عبد ربه منصور
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن الحوثي يستخدم القضاء لتصفية خلافاته، فقضت المحاكم الخاضعة لسيطرته بإعدام عشرات المعارضين.
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