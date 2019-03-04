انخفاض تكاليف الإنتاج في السنغال

أعلن المركز السنغالي للاحصاء والديمغرافية اليوم الاثنين، في بيان بثته وكالة الأنباء السنغالية الرسمية، عن إنخفاض تكاليف الإنتاج في الصناعةبنسبة 1.8 % خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر ديسمبر الذي سبقه.
وأرجع المصدر هذه المعطيات إلى انخفاض أسعار الإنتاج في الصناعات الكيميائية بنسبة 5.5 % ، والطاقة 2.7 % ، وبنسبة 1 % في الأغذية، وانخفاض بنسبة 0.5 %في مواد البناء.
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