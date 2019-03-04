كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. استمرار اعتصامات المعلمين في عدة مدن إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمر اعتصامات المعلمين في عدة مدن إيرانية مختلفة، حيث أعلن التربويون أنهم سيواصلون اعتصامهم لمدة ثلاثة أيام، وفقا للمقاومة الإيرانية

وأوضحت المقاومة أن المعلمون يحتجون، نتيجة تدني رواتبهم ومزاياهم المهنية، فيما يعيش الكثير منهم تحت خط الفقر، بسبب التضخم والغلاء، وانخفاض القوة الشرائية.

ويعاني المعلمون في إيران من الاعتقالات، وحرمانهم من تأمين مرضي وشامل، ونهب أرصدة صندوق ادخار التربويين، وعدم تنفيذ قانون إدارة الخدمات في البلد منذ عام 2006، بجانب عدم تطبيق خطة تصنيف الرتب خلال الأعوام الماضية.

كما يحتجون على انتهاك حق التعليم المجاني للجميع، وعدم تطابق المدارس مع المعايير العالمية وفقدان معايير السلامة لها، وتدني مستوى التعليم بشكل كبير في البلاد وتدني محتويات الكتب التعليمية، واكتظاظ قاعات الدرس للطلاب وانعدام الميزانية اللازمة للتعليم والتربية في البلاد.

وطالب المعلمون بتوفير الأمن للناشطين المهنيين، وإطلاق سراح المعلمين السجناء، وإلغاء الأحكام وعودتهم إلى الأعمال المهنية والثقافية.

