كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تهدد: سنرد بصرامة على محاولات حرمان شركاتنا من الاستثمار في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير الروسي لدى كاراكاس، إن روسيا سترد بمنتهى الصرامة على محاولات حرمان الشركات الروسية من الاستثمار في فنزويلا.

صرح السفير الروسي لدى كاراكاس فلاديمير زيمسكى، اليوم الاثنين 4 مارس / أذار، بأن روسيا سترد بأشد الطرق على محاولات حرمان الشركات الروسية من الاستثمار في فنزويلا.

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وقال السفير الروسي في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية: "بالنسبة للاستثمارات الروسية في فنزويلا، بالتأكيد يوجد هناك مخاطر، لكنها مرتبطة، كما يتبين بوضوح من مثال "سيتيغو" (شركة البترول) وسلوك واشنطن، وليس من الحكومة الفنزويلية.

وتابع: "أؤكد أن جميع مشاريعنا الاستثمارية، اجتازت الموافقات ذات الصلة، التي حددها القانون الفنزويلي والقانون الدولي، وبالتالي، فهي تحت حمايتهم".

وأضاف: "إذا كانت هناك محاولات لحرمان الشركات الروسية من الاستثمارات في اقتصاد البلاد، فسوف نرد على ذلك بأقوى طريقة ممكنة، من خلال جميع وسائل القانون الدولي المتاحة".