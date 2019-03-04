كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السماح لشركات الطيران الأردنية بالعودة للأجواء السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني، الاثنين، السماح لشركات الطيران في البلاد باستخدام الأجواء السورية بعد فترة من التوقف استمرت منذ عام 2012.

ووفقا لبيان الهيئة، اشترطت على الشركات الوطنية الأردنية الراغبة بعبور الأجواء السورية، تقديم دراسة تقييم لمخاطر السلامة الجوية واستخدام ممر جوي وارتفاع محدد.

وشدد البيان على ضرورة ضمان الارتباطات الملاحية الاحترازية من أجل أعلى درجات سلامة عمليات النقل الجوي.