كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب الديموقراطي يطلق تحقيقات واسعة فى إساءة استخدام ترامب للسلطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطى، تحقيقا واسع النطاق لاحتمال تقديم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للعدالة وفحص ما وصفه رئيس اللجنة "بتهديدات حكم القانون" وإسائة استخدام السلطة.

وطالت التحقيقات 18 شخصية ومنظمة، حيث تقريبا كل شخصية رئيسية ظهرت في التحقيق الروسي- فضلا عن شركاء تجاريين وسياسيين لفترة طويلة في إدارة ترامب، من مديره التنفيذي القديم في إمبراطوريته لرجال الأعمال إلى شخصيات غامضة مختلفة حضروا حملة اجتماع ترامب تاور مع الروس.

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ومن بين القائمة أيضا مستشار البيت الأبيض السابق في ترامب والمحامي العام السابق جيف سيسيز ومساعد الصحافة السابق هوب هيكس ورئيس مؤسسة الاستقالة الوطنية ديفيد بيكر، كما تم إخطار ثمانية وأربعين شخصا من بينهم دون جونيور ، وإريك ترامب ، وجاريد ، ومايكل كوهين ، وهوب هيكس.

كما يسعى التحقيق إلى الحصول على معلومات من منظمة ترامب، بما في ذلك أي معلومات احتفظت بها حول اجتماعات ترامب كرئيس للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.