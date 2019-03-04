كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن خطة بوتين لنشر 100 ألف جندى داخل أوكرانيا فى 4 ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قائدة الدبابات التي تناضل من أجل متمردين موالين للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن خطة روسيا السرية لوضع 100 ألف جندي بري داخل أوكرانيا في غضون أربع ساعات فقط بعد انشقاقها عن موسكو.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، اليوم الإثنين، قالت سفيتلانا دراوك- 40 عاما، إنها سلمت كييف تفاصيل خطط المعارك الروسية من أجل "غزو شامل" لأوكرانيا. كما ينسب إليها تقديم لعشيقها الجاسوس الأوكراني معلومات أدت إلى تدميردبابات تى-27 روسية حديثة خلال الصراع الدموى.

ويعتبر انشقاق "سفيتلانا" المعلن، ضربة للكرملين منذ أن تم عرض "فيلما دعائيا" على صعودها من مساعد طبي إلى قائد الدبابة ومتمردة لصالح4ق روسيا، وأوكرانيا الشرقية الموالية لموسكو.

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وظهرت على القناة الأوكرانية 1 + 1 قائلة، إن "حبها" لضابط المخابرات الأوكراني غير حياتها، وقالت: "لديّ صديق خاص الآن، وهو "أكثر أهمية بالنسبة لي" من ولائها السابق لمتمردين موالين لموسكو في وطنها الشرقي الأوكراني.

وزعمت سفيتلانا، أنها سلمت كييف تفاصيل خطة وضعت العام الماضي بموجبها ستصبح روسيا داخل أوكرانيا "في غضون أربع ساعات".

كما زعمت أنه تمّ إنشاء "وثائق الهوية الخاصة" لـ "كل جندي روسي يدخل" أوكرانيا، وقالت إنها مستعدة لتقديم أدلة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.