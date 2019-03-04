كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الوطنية للنفط في ليبيا تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة بعد إخراج المسلحين منه.



وذكر بيان صادر عن المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأثنين أن"شركة أكاكوس المشغلة للحقل تلقت تأكيدا خطيا من قبل العميد الريفي كنّه أحمد علي، آمر وحدة حماية الأصول النفطية، مفاده أنّه قد تم إبعاد كل الأفراد الصادر في حقهم أمر بالقبض من قبل النائب العام من الحقل وأنه لن يسمح لهم بالعودة إلى الحقل أبدا".

وأضاف البيان "كما تم اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الموظفين في الحقل، مع الحرص على تأمين المنطقة المحيطة بالحقل وإنشاء 'مناطق خضراء' آمنة".