بعدما حلقت شعرها من أجل فيلم “دقات القدر”.. يسرى طارق: مستعدة لإعادة نفس الخطوة-فيديو

كشفت الممثلة يسرى طارق، الدوافع التي أدت بها إلى حلق شعرها، لأداء دور بطولة فيلم “دقات القدر” ، الذي تعرف عليه الجمهور في مهرجان طنجة للفيلم مؤخرا.

يسرى في حديثها مع “اليوم24″، قالت إنها وافقت على حلق شعرها مباشرة بعدما اكشفت أن ذلك مطلوب منها في سيناريو الفيلم، خصوصا أن الدور نال إعجابها لأن يكسر نمطية الصورة المقدمة عن المرأة بالريف.

وأضافت يسرى أن حلقها لشعرها ما هو إلا واجب منها اتجاه مهنتها التمثيل، موضحة أنها حاولت الاعطاء من روحها وأحاسيسها للشخصية التي جسدتها.

وأكدت يسرى أنها متصالحة مع ذاتها لدرجة عدم الندم ولو للحظة بعد قرار حلقها لشعرها، مؤكدة أنها مستعدة لتكرار نفس الخطوة إذا تطلب منها دور ذلك.

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وتجسد يسرى في “دقات القدر” دور امرأة ريفية تتمرد على التقاليد، والأعراف في مجتمع ذكوري، في الفترة ما بين 1921 و1926، لتجسد معاناة المقاومة في فترة اندلاع حرب الريف، ومعاناة المدنيين بسبب الغازات السامة.

ويشارك في الفيلم المذكور، الذي أخرجه محمد اليونسي، عدد من نجوم التمثيل في المغرب، من بينهم محمد الشوبي، ورفيق بوبكر، وعبد الله شاكيري، والممثلة الجزائرية راشدي، وممثلون إسبانيون.