السجن 5 سنوات لمدير مؤسسة خاصة اغتصب فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وافتض بكارتها بأصبعه

قضت غرفت الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، مساء اليوم الاتنين، بالحكم 5 سنوات سجنا نافذا، على مغتصب فتاة الفقيه بن صالح، تعاني من إعاقة على مستوى النمو.

وكشفت الضحية، البالغة من العمر 27 سنة، في حديثها لـ”اليوم 24″، أنه، وعلى الرغم من إعاقتها الواضحة حيث لا يتعدى طولها 80 سنتيمترا، لم تسلم من إغتصابها بطريقة وحشية، وذلك داخل مقبرة من طرف مدير مؤسسة خاصة.

وقالت الفتاة إنها غير راضية على الحكم، الذي اعتبرته مخفف وغير كافي في حق مغتصبها، حيث صرحت أنها ستنقض مرة أخرى.

وتجدر الإشارة أن الفقيه بن صالح إهتزت لخبر إغتصاب فتاة من ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تعاني من مشكل في النمو، إذ عمد مدير مدرسة إلى إغتصابها داخل مقبرة وإلى افتضاض بكرتها بأصبعه.