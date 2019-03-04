شكاية حكيم بنشماش.. تعبئة حول الصحافيين الأربعة

على إثر ملتمس النيابة العامة إدانة الصحافيين الأربعة، المتابعين أمام المحكمة الابتدائية بالرباط بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد، إثر شكاية من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، يعرف الجسم الصحافي حالة من التعبئة لتشكيل لجنة تضامن مع الصحافيين.

وينتظر عقد لقاء، مساء اليوم الاثنين، بمقر النقابة الوطنية للصحافة بالدار البيضاء، بحضور عدد من الصحافيين ومحامين وفعاليات مدنية من أجل تشكيل لجنة للدعم. وعلمت «أخبار اليوم» أن متابعة الصحافيين في قضية تتعلق بمجلس المستشارين أحرجت عددا من الفرق والمجموعات البرلمانية التي طالبت رئيس المجلس، بنشماس، بالتنازل عن الشكاية.

ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه أن تواصل المحكمة، الأربعاء المقبل 6 مارس، على الساعة الواحدة بعد الزوال، النظر في ملف المتابعة المثيرة للجدل للصحافيين الأربعة وبرلماني من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والتي وصفت بأنها تهديد لحرية الصحافة.