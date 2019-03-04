موجة العطش تضرب قرية في أزيلال ..7 أيام من دون قطرة ماء!

تعرف منطقة تيفرت نايت حمزة، نواحي إقليم أزيلال، منذ ما يزيد عن 7 أيام، انقطاعا للماء عن صنابر المنازل.

وقال ميمون نقيقب، ناشط حقوقي في المنطقة، لـ”اليوم 24″، إن سكان تيفرت نايت حمزة مهددون بكارثة إنسانية، إن لم يتدخل المسؤولون لإجاد حل للمشكلة.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن سكان المنطقة لجؤوا إلى جلب الماء من نقط بعيدة عن قريتهم، بواسطة الدواب، “الشيء الذي يعود بِنَا إلى قرون مضت”، حسب قوله.

وأضاف المتحدث ذاته أن عطلا بالمضخة الخاصة بتحويل المياه، أدى إلى عدم تزويد سكان المنطقة بالماء الصالح للشرب، وذلك لأزيد من 7 ايّام، وقال إن عدم إصلاحها يعد استهتارا بهم، وبمصالح المنطقة، التي تعرف تهميشا كبيرا.