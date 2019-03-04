الرجوي تستمتع بشهر العسل في الإمارات – فيديو

تستمتع الفنانة المغربية، نجاة الرجوي، في الفترة الحالية، بشهر العسل مع زوجها، نبيل عبيد، في دولة الإمارات، بعد أن احتفلا بزفافهما، في الشهر الماضي.
وشاركت الرجوي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، لحظات تمضيها مع زوجها شقيق الفنانة زينب عبيد في مدينة الفجيرة.
وسبق أن عبر زوج نبيل عبيد عن حبه الكبير لزوجته نجاة الرجوي، ووشم اسمها على إصبعه.
وارتبط نبيل، ونجاة، رسميا، في بداية فبراير الجاري، وأقاما حفل زفاف، حضره نجوم الفن المغربي.
ويخوض كل من نجاة الرجوي، ونبيل عبيد تجربة الزواج للمرة الثانية.
يذكر أن نبيل عبيد أب لطفلة، تدعى كنزة، ونجاة الرجوي لديها ابن يسمى غالي.
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