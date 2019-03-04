انحلال عُقدة "الحرب التجارية" ترفعُ الأسهم الأوروبيّة لمستوى مُميّز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجّلت الأسهم الأوروبية، اليوم الإثنين، أعلى مستوى في خمسة أشهر، بدعم من آمال في اتفاق ينهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.

وانعكس الارتفاعُ على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي ارتفع 0.6 بالمئة، خلال التعاملات إلى أعلى مستوى منذ الخامس من تشرين الأول/ أكتوبر قبل أن يبدد بعض المكاسب ويختتم التعاملات مرتفعا 0.2 بالمئة.

متعاملون أثناء التداول في بورصة فرانكفورت، اليوم (رويترز)

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم أمس الأحد، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ، قد يتوصلان إلى اتفاق تجاري رسمي خلال قمة في السابع والعشرين من آذار/ مارس.

والمؤشر ستوكس 600 مرتفع بأكثر من 11 في المئة منذ بداية العام.