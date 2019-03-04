السعودية: رفضُ تخفيف وصاية الرجل على المرأة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس الشورى السعودي، رفضه توصيةً تطالب بتنفيذ أمر ملكي بـ"تخفيف" وصاية ولي الأمر على المرأة في حصولها على الخدمات والإجراءات، في بيانٍ أصدره المجلس عقب جلسة عقدها، اليوم الإثنين، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال مساعد رئيس "الشورى"، يحيى بن عبد الله الصمعان، في البيان إن "المجلس لم يوافق على توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس إقبال درندري"، مبيّنًا أن درندري طالبت في توصيتها "وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر الملكي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر، عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها".

وأضاف الصمعان أنه تم طرح التوصية للتصويت في الجلسة، و"لم تنل هذه التوصية الأغلبية اللازمة"، من دون تفاصيل، مُشيرًا إلى أن وزارة الداخلية أوضحت أن "القطاعات التابعة للوزارة تقوم بتقديم خدماتها، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالمرأة دون تأخير، مما يعني بأن هذه التوصية متحققة".

ويلُاقي نظام "ولاية الأمر" للرجال على النساء في السعودية انتقادات دولية واسعة، خصوصا وأن قانون الوصاية هذا يلزم المرأة بالحصول على موافقة مسبقة من ولي أمرها، لحصولها على الخدمات والإجراءات، فيما يرى المدافعون عن القانون بأنه "أمر تاريخي" في عادات وتقاليد السعودية، بينما يربطه آخرون بمسائل دينية.