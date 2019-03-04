محكمة الاحتلال تمهل "الأوقاف" أسبوعًا للرد على طلب إغلاق مصلى باب الرحمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمهلت محكمة الصلح في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، أسبوعًا للرد على طلب أجهزة الأمن الإسرائيلي بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة.

وهددت المحكمة أنه إذا لم يستجب مجلس الأوقاف، في غضون أسبوع، ويقدم رده على طلب سلطات الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، فإنها ستصدر أمرًا بإغلاق المصلى.

جاء ذلك بعد طلب النيابة الإسرائيلية العامة من المحكمة إصدار أمر قضائي بإعادة إغلاق مصلى "باب الرحمة"، حيث اكتشفت (نيابة الاحتلال) خلال إجراءات إصدار أوامر تمديد اعتقال مقدسيين اعتقلوا على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول ينص على إغلاق المصلى.

يذكر أن مقدسيون أقدموا في الـ22 من شباط/ فبراير الماضي، على فتح مصلى باب الرحمة الذي المجاور لباب الرحمة الذي يقع بالسور الشرقي للمسجد الأقصى، بعد إغلاقه من قبل الاحتلال منذ العام 2003، وذلك بمشاركة مسؤولي مجلس الأوقاف الإسلامية ومشايخ القدس.