الهند تسقط طائرة باكستانية عسكرية مسيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أسقطت القوات الجوية الهندية، اليوم، الإثنين، طائرة باكستانية عسكرية بدون طيار ضلت طريقها عبر الحدود، بحسب ما أفاد الإعلام الهندي، فيما يستمر التوتر بين البلدين الخصمين.

ونقل الإعلام عن مصادر لم يحددها، أن مقاتلة هندية من طراز "ساخوي 30"، أسقطت طائرة بدون طيار بصاروخ جو أرض قرب بيكانير في ولاية راجستان، شمال الهند، غير البعيدة عن الحدود الباكستانية.

وبحسب وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء، فهذه ثاني محاولة باكستانية لإرسال طائرة بدون طيار إلى الهند في الأيام الستة الأخيرة بعد إسقاط أخرى في 27 شباط/ فبراير، ولم يصدر تصريح رسمي من الطرفين.

والأسبوع الماضي شهد البلدان أخطر مواجهة بينهما منذ سنوات بعد مقتل 40 جنديا هنديا في تفجير انتحاري تبنته جماعة مسلحة متمركزة في باكستان.

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وبعد 12 يوما، قصف الطيران الهندي ما أفادت نيودلهي بأنه معسكر تدريب "للإرهابيين" داخل الأراضي الباكستانية.

وفي اليوم التالي، حصلت مناوشات جوية في أجواء كشمير أُسقطت خلالها طائرة هندية واحدة على الأقل وأسرت باكستان طيارها. وأعلنت الهند بدورها أنها أسقطت طائرة باكستانية كذلك، وهو أمر نفته إسلام أباد.

ومنطقة كشمير الجبلية التي يشكّل المسلمون غالبية سكانها، مقسمة بين الهند وباكستان منذ انتهاء الاستعمار البريطاني عام 1947. ويطالب الطرفان بالمنطقة كاملة وخاضا حربين في هذا السياق.