شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال يتهم "ماي" بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل
وأعلنت ماي عن تخصيص 6ر1 مليار جنيه استرليني ( 1ر2 مليار دولار) في إطار "صندوق بلدات أقوى" لأجزاء في شمال ووسط إنجلترا وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.
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