شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العمال يتهم "ماي" بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل

اتهم حزب العمال البريطاني المعارض اليوم الاثنين رئيسة الوزراء المحافظة تريزا ماي بمحاولة رشوة نواب بالحزب للحصول على دعمهم في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تعهدت بتقديم تمويل إضافي للمناطق المحرومة اقتصاديا في إنجلترا.

وأعلنت ماي عن تخصيص 6ر1 مليار جنيه استرليني ( 1ر2 مليار دولار) في إطار "صندوق بلدات أقوى" لأجزاء في شمال ووسط إنجلترا وذلك قبل أقل من أربعة أسابيع من الموعد المقرر للخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس الجاري.