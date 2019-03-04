منح أمين عام مجلس الشورى جائزة التميز البرلماني العربي

في السياسة 5 مارس,2019 نسخة للطباعة

كرّم الاتحاد البرلماني العربي سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام مجلس الشورى بمنحه جائزة التميز البرلماني العربي عن فئة أمين عام برلمان.

وتهدف هذه الجائزة إلى تكريم المجيدين في المجال البرلماني العربي من رؤساء البرلمانات العربية الحاليين والسابقين، وأعضاء برلمانيين وأمناء عامين وباحثين وتطوير الممارسات البرلمانية العربية لدعم الأدوار التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية وإبراز جهود وأعمال البرلمانيين العرب وتعريف الرأي العام الوطني والعربي بها والارتقاء بالمستويات المهنية لأداء الأمناء العامين والباحثين العرب وإذكاء روح المنافسة بين البرلمانات العربية، لتطوير الممارسات، وحقول المعرفة البرلمانية، أما عن شروط ومعايير منح الجائزة: فتمنح الجائزة الخاصة بفئة الأمناء العامين للبرلمانات العربية (الحاليين والسابقين) وفق المعايير الآتية: مواكبة التطور البرلماني العالمي وأثره في مساندة عمل النواب، وتطور الأداء المهني، بما يتوافق مع تطور حقول المعرفة البرلمانية ، والإسهامات المؤثرة في نشاط أعضاء مجالسهم في أعمال الاتحاد البرلماني العربي.

أما عن المعايير التي على ضوءها يتم التكريم، فيتم حساب عدة معايير مثل الخبرة والتجارب وتشمل المدة التي عمل فيها كأمين عام للبرلمان والبحوث التي أعدها في المجال البرلماني والمواقع التي شغلها ومددها و الأداء والانجاز ويشمل: الجهد المبذول خلال فترة عمله كأمين عام لبناء قدرات العاملين بالأمانة العامة والترتيبات التي اتخذها لضمان فعالية الإعلام بنشاط البرلمان لإيصال المعلومات والمبادرات وتشمل: التطوير الذي استحدثه في نظام المعلوماتية في البرلمان واستخدام وسائل التكنولوجيا في الأرشيف والتوثيق للجلسات والاجتماعات وتشجيع أعضاء البرلمان على نشر مواضيع برلمانية في مجلة الاتحاد البرلماني العربي والتعاون والتفاعل ويشمل: الاستفادة والاستعداد لتوظيف البحث العلمي في تطوير أداء البرلمان، والإجراءات التي اتخذها لضمان التعامل السلس، والتناغم مع الأجهزة التنفيذية والرقابية ذات الصلة و المشاركة والالتزام وتشمل: الاستفادة من المؤتمرات البرلمانية العربية والدولية والإقليمية والثنائية التي شارك فيها لمصلحة البرلمان، ودوره في جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي وما قدمه من بحوث ودراسات وأنشطته ودوره في جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني العربي، وتشجيع المشاركة في لجان الاتحاد البرلماني العربي، ونشر أنشطة الأعضاء المساهمين في لجانه.