تونس ـ (د ب أ): أفاد متحدث قضائي تونسي أمس الاثنين بصدور أحكام بالسجن والمؤبد بحق 20 متهما متورطا في تقديم الدعم اللوجيستي وادخال الأسلحة لمسلحي هجوم بن قدران عام 2016. وقال المتحدث باسم القطب (الجهاز) القضائي سفيان السليطي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الاحكام صدرت بحق 20 متهما بينهم تسعة موقوفين كانوا قدموا الدعم وأدخلوا أسلحة إلى المدينة الواقعة قرب الحدود الليبية. وكان مسلحون موالون لتنظيم (داعش) شنوا هجوما مركزا على مقرات أمنية في بن قردان وعسكرية فجر السابع من مارس 2016 وقتلوا عناصر أمنية وعسكرية. وخاض المسلحون معارك شوارع مع قوات الأمن والجيش أدت إلى تصفية أكثر من أربعين مسلحا مقابل سقوط سبعة مدنيين و13 عنصرا أمنيا وعسكريا. وقال السليطي إن الأحكام بحق الموقوفين التسعة تراوحت بين ثلاث سنوات وأربعين عاما، بينما صدرت أحكام بالسجن مدى الحياة ضد العناصر الفارة وعددهم 11 متهما. وهذه الاحكام ابتدائية ويحق للنيابة العامة كما لمحامي المتهمين الطعن فيها في آجال لا تتجاوز عشرة أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تونس: السجن مدى الحياة ضد متورطين في هجوم بن قردان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.