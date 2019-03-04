نصب تذكاري في بريطانيا لضحايا هجومين في تونس قبل 4 أعوام

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير هاري خلال افتتاح النصب التذكاري
كشف الأمير البريطاني هاري الإثنين عن نصب تذكاري لضحايا هجومين إرهابيين وقعا في تونس قبل نحو أربعة أعوام.
كان مسلح قد قتل 30 بريطانيا وثمانية آخرين في هجوم بمنتجع سوسة التونسي في يونيو/حزيران 2015، وقبلها بثلاثة أشهر كان بريطاني آخر ضمن 21 ضحية لهجوم نفذه إرهابيون على المتحف الوطني في تونس.
وشارك 300 ضيف منهم عائلات الضحايا الأمير هاري دوق ساسكس في افتتاح النصب التذكاري في متنزه كانون هيل بارك في برمنجهام بوسط إنجلترا.
وقال الأمير هاري "إحياء لذكرى كل من فقدوا حياتهم، وإلى كل العائلات التي غيرت تلك الأحداث حياتها إلى الأبد، أود تقديم أسمى آيات الاحترام لكم وإهداء هذا النصب رسميا تخليدا لذكرى أحبائكم".
وزار الأمير هاري بعد ذلك مركزا لأبحاث مصابي الصراعات داخل مستشفى الملكة إليزابيث في برمنجهام.
ويهدف المركز إلى مساعدة المحاربين القدامى والمدنيين الذين تركت الجروح ندوبا في أجسادهم بعد تعرضهم لهجمات المتشددين على التعامل مع الآثار الظاهرة لجروحهم.
ووفقا لمكتب الأمير هاري أصيب أكثر من 6000 جندي بريطاني بجروح بالغة أو تركت الجروح آثارا على أجسادهم في عدد من الصراعات في الآونة الأخيرة.
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