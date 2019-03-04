انت الان تتابع البابا يعلن فتح ارشيف الفاتيكان حول بيوس الثاني عشر عام 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

البابا فرنسيس

أعلن البابا فرنسيس الإثنين أن الأرشيف السري للفاتيكان حول حبرية بيوس الثاني عشر (1939-1958) سيُفتح في اذار/مارس 2020، ما قد يسلط الضوء على أعماله خلال الحرب العالمية الثانية.

وظل العديد من الباحثين يطالبون لسنوات بالتمكن من معرفة اسباب عدم تدخل بيوس الثاني عشر بشكل فاعل ضد المحرقة التي تعرض لها اليهود، وهو موقف تندد به المنظمات اليهودية كشكل من أشكال التستر.

وقال البابا لدى استقباله العاملين في الارشيف "لقد قررت فتح أرشيف الفاتيكان حول حبرية بيوس الثاني عشر في الثاني من اذار/مارس 2020" في الذكرى السنوية ال 81 لانتخابه في سدة البابوية.

واضاف ان "الكنيسة ليست خائفة من التاريخ"، مشيرًا إلى أن بيوس الثاني عشر وجد نفسه على رأس الكنيسة "في احدى أحلك اللحظات وأكثرها قتامة في القرن العشرين".

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وتابع الحبر الاعظم في كلامه عما قام به البابا بيوس الثاني عشر "قد تبدو للبعض على أنها تردد، في حين أنها كانت في الواقع محاولات (...) للحفاظ، في أوقات الظلمات والقسوة، على شعلة صغيرة من المبادرات الإنسانية، والدبلوماسية الخفية لكن النشطة".

وفي حين تم تطويب خلفائه يوحنا الثالث والعشرون (1958-1963) ، بولس السادس (1963-1978) ويوحنا بولس الثاني (1978-2005)، توقفت عملية تطويب بيوس الثاني عشر التي أطلقها البابا بنديكتوس السادس عشر عام 2009 ، بسبب الجدل حول دوره ابان الحرب العالمية الثانية.

ويعتقد الكثير من المؤرخين انه كان عليه مواجهة المجزرة التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين بشكل أكثر حزما، لكنه لم يفعل ذلك لتجنب تعريض الكاثوليك في أوروبا المحتلة للخطر.

الا ان مؤرخين آخرين يؤكدون أنه أنقذ عشرات الآلاف من اليهود الإيطاليين من خلال مطالبة الأديرة بفتح أبوابها لهم.