انت الان تتابع ترامب يصف تحقيقات الديموقراطيين ب"الفارغة" ويؤكد أنه سيتعاون معها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إن تحقيقا أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب مطالبين بوثائق من أبنائه وصهره أنه "فارغ" لكنه أكد أنه سيتعاون معه.
وكان الرئيس الجمهوري قد رفض مرة أخرى الشكوك حيال التواطؤ مع روسيا خلال حملة عام 2016 والتي تعد أحد مكونات هذا التحقيق الذي أطلقته رسميا اللجنة القضائية في مجلس النواب الخاضع لسيطرة الديمقراطيين. لكنه اضاف "أنا أتعاون مع الجميع".
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