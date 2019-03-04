الان تتابع القضاء الجزائري يفرج عن مدون اتهم بالتخابر مع إسرائيل والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قررت محكمة جزائرية اليوم، الإفراج عن المدون مرزوق تواتي، بعدما قضى سنتين في السجن بتهمة التخابر مع إسرائيل.
وأدانت محكمة الجنايات بولاية سكيكدة شرقي الجزائر اليوم، المدون مرزوق تواتي، بسنتين سجنا نافذا و3 سنوات سجنا غير نافذة، ليتقرر الإفراج عنه بعدما قضى مدة العقوبة في السجن بعدما تم حبسه في 16 يناير 2017، على أثر نشره لمقابلة مع حسان كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.
ونفى تواتي، تهمتي “التخابر مع عملاء أجانب بهدف إضعاف المواقف الدبلوماسية للجزائر”، و “التحريض على التجمع المسلح”.
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