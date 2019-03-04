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القضاء الجزائري يفرج عن مدون اتهم بالتخابر مع إسرائيل

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الان تتابع القضاء الجزائري يفرج عن مدون اتهم بالتخابر مع إسرائيل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت محكمة جزائرية اليوم، الإفراج عن المدون مرزوق تواتي، بعدما قضى سنتين في السجن بتهمة التخابر مع إسرائيل.

وأدانت محكمة الجنايات بولاية سكيكدة شرقي الجزائر اليوم، المدون مرزوق تواتي، بسنتين سجنا نافذا و3 سنوات سجنا غير نافذة، ليتقرر الإفراج عنه بعدما قضى مدة العقوبة في السجن بعدما تم حبسه في 16 يناير 2017، على أثر نشره لمقابلة مع حسان كعبية، المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية.

ونفى تواتي، تهمتي “التخابر مع عملاء أجانب بهدف إضعاف المواقف  الدبلوماسية للجزائر”، و “التحريض على التجمع المسلح”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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