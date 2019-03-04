- 1/2
- 2/2
الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدرج أسماء إضافية إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد والان مع التفاصيل
التعليقات: 0
أعلن الاتحاد الأوروبي، إداراج 7 أسماء إضافية إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد في سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يدرج أسماء إضافية إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.