الان تتابع الاتحاد الأوروبي يدرج أسماء إضافية إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام الأسد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:56 م, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلن الاتحاد الأوروبي، إداراج 7 أسماء إضافية إلى قائمة العقوبات المفروضة على نظام بشار الأسد في سوريا.

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