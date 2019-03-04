الان تتابع رفع حالة “القوة القاهرة” عن حقل الشرارة النفطي في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:53 م, 4 مارس 2019 م التعليقات: 0 أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، رفع حالة “القوة القاهرة” عن حقل الشرارة النفطي.

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