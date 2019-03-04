شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات روسية - أمريكية حول سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

التقى رئيسا أركان الجيشين الأميركي والروسي اليوم (الاثنين) في العاصمة النمساوية فيينا، وناقشا الوضع في سورية، بعد أن قررت واشنطن عدم سحب قواتها بشكل كامل من هذا البلد، لضمان حماية حلفائها الأكراد.

وقال المتحدث باسم رئاسة أركان الجيش الأمريكي الكولونيل باتريك رايدر، إن اللقاء بين الجنرال الأمريكي جو دانفورد، ونظيره الروسي فاليري غيراسيموف في النمسا، أتاح لهما أيضاً فرصة مناقشة التنسيق الاستراتيجي بين الجيشين الأمريكي والروسي.