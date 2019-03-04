شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تسقط طائرة باكستانية عسكرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (نيودلهي) أسقطت القوات الجوية الهندية اليوم (الاثنين)، طائرة باكستانية عسكرية بدون طيار ضلت طريقها عبر الحدود، بحسب ما أفاد الإعلام الهندي، فيما يستمر التوتر بين البلدين الخصمين. أسقطت القوات الجوية الهندية اليوم (الاثنين)، طائرة باكستانية عسكرية بدون طيار ضلت طريقها عبر الحدود، بحسب ما أفاد الإعلام الهندي، فيما يستمر التوتر بين البلدين الخصمين. ونقل الإعلام عن مصادر لم يحددها، أن مقاتلة هندية من طراز ساخوي-30 اسقطت طائرة بدون طيار بصاروخ جو أرض قرب مدينة بيكانير في ولاية راجستان شمال الهند غير البعيدة عن الحدود الباكستانية.



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