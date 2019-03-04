شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: تحقيقات الديموقراطيين «فارغه» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، تحقيقاً أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب، بالفارغ، لكنه أكد أنه سيتعاون معه.

وقد طلبت عدة وثائق من أبناء ترمب وصهره كوشنر، في إطار التحقيق.