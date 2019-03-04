شكرا لقرائتكم خبر عن غوايدو يعود إلى فنزويلا بحماية أمريكية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (عواصم)

وصل زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إلى مطار العاصمة كراكاس، اليوم (الاثنين)، وسط هتافات الآلاف من أنصاره، الذين دعاهم للتظاهر مجدداً يوم السبت القادم، لزيادة الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو.

من جهتها حذرت الإدارة الأمريكية من «رد سريع» على أي تهديد قد يتعرض له غوايدو الذي تحدى السلطات الفنزويلية باعتقاله أثناء عودته للبلاد.