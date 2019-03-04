الحاكم السابق لولاية كولورادو ينضم إلى السباق الرئاسي الاميركي

اسماء السيد - واشنطن: أعلن الحاكم السابق لولاية كولورادو الأميركية جون هيكنلوبر ترشحه للفوز بتأييد الحزب الديموقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية في 2020، ليصبح ثاني حاكم ينضم إلى السباق المزدحم بالمرشحين في مواجهة الرئيس دونالد ترمب.

ويقول هيكنلوبر (67 عاما) في تسجيل فيديو إنه يترشح لخوض الانتخابات الرئاسية "لأننا بحاجة لحالمين في واشنطن ولكن أيضا لأننا بحاجة لإنجاز العمل".

ويعرض الفيديو صعود هيكنلوبر من عالم جيولوجيا عاطل عن العمل إلى مالك حانة إلى رئيس بلدية دنفر، أكثر مدن ولاية كولورادو اكتظاظا، ثم حاكم الولاية.

ويقول عندما كان "فتى نحيفا يضع نظارات بسمك زجاجة الكولا واسم عائلة مضحك، نلت حصتي من التنمر وتصديت له".

Advertisements

ويضيف "اثبت مرة بعد مرة أن بإمكاني جمع الناس لإحداث التغير التقدمي الذي فشلت واشنطن في تحقيقه".

وهيكنلوبر -- رئيس بلدية دنفر من 2003 إلى 2011 وحاكم الولاية من 2011 لغاية كانون الثاني/شباط 2019 -- تولى لفترة رئاسة الجمعية الوطنية للحكام. وهو شخصية معروفة جدا في أوساط القيادة الديموقراطية ولكن ليس للجمهور الأوسع خارج كولورادو.

ومن المرشحين الديموقراطيين للانتخابات أعضاء مجلس الشيوخ بيرني ساندرز وكمالا هاريس وإليزابيث وارن وكوري بوكر وإيمي كلوبوشار وكيرستن غيليبراند وعضو الكونغرس عن هاواي تولسي غابارد ووزير الاسكان في حكومة الرئيس السابق باراك اوباما جوليان كاسترو عن تكساس وحاكم ولاية واشنطن جاي إينسلي.