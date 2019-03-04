إعادة فتح المجال الجوي الباكستاني بالكامل (هيئة الطيران)

أعادت باكستان فتح مجالها الجوي بشكل كامل الاثنين وفق ما أفادت السلطات بعد أيام من إغلاقه أمام حركة الطيران، ما ترك الآلاف عالقين في أنحاء العالم في ظل تفاقم التوترات مع الهند.
وجاء قرار إغلاق المجال الجوي الأربعاء الماضي بعدما أثار اشتباك جوي نادر بين البلدين المسلحين نوويا بشأن منطقة كشمير المتنازع عليها، مخاوف من احتمال اندلاع حرب بين الهند وباكستان دفع الدول الكبرى لحض الطرفين على ضبط النفس.
وأعلن كل من الطرفين إسقاط طائرة على الأقل للطرف الآخر بينما تم احتجاز طيار هندي، سلمته باكستان إلى جارتها الجمعة.
وقالت متحدثة باسم هيئة الطيران المدني لفرانس برس الاثنين إنه "أعيد تشغيل جميع مطارات باكستان وفتح المجال الجوي"، مضيفة أن ذلك تم بحلول الساعة 13,00 (08,00 ت غ).
وعطّل إغلاق المجال الجوي مسارات جوية رئيسية بين أوروبا وجنوب آسيا، وسط تنامي الغضب في أوساط الركاب الذين علقوا في المطارات حول العالم.
وبدأت باكستان منذ الجمعة إعادة فتح مجالها الجوي بشكل "تدريجي" إذ سمح للرحلات الوصول إلى ومغادرة المدن الرئيسية.
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