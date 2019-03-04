شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية من البرلمان: أطالب بتطبيق القانون على مربى الكلاب الشرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، إنه كطبيب وأستاذ جامعى قبل أن يكون محافظا يؤكد أن الكلاب المصابة بالسعار تنقل أمراض للإنسان فى العيون والكبد من خلال طفيليات تنتقل عبر الكلاب.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التى تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيرى البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين وممثلين عن جمعيات الرفقة بالحيوان.

وأشار عبد الحليم، إلى وجود العديد من التشريعات التى لم تفعل حتى الآن فى هذا الشأن، مؤكدا على وجود لجنة أخلاقيات البحث العلمى لحقوق الحيوان للتعامل الجيد مع الحيوان، قائلا: "حتى لا يدعى علينا أحد أننا لا نعرف كيف نتعامل مع الحيوان".

Advertisements

ولفت محافظ القليوبية، إلى أن إزعاج الكلاب الضالة للأطفال أدى لارتفاع الأضرار النفسية للأطفال وتعرضهم للتبول اللإرادى عند الذهاب لمدارسهم، بالإضافة لتلقيه اتصال من أولياء أمور يسكنون فى الظهير الصحراوى للمحافظة يفيد بتزاوج الكلاب مع السلعوة فى الخانكة "وإنتاج كلاب بها شراسة بشعة ونتج عنه تعرض أكثر من ٣٠ حالة من الأطفال للعقر من هذه الفئة خلال توجهم للمدرسة".

وأكد عبد الحليم، على أن التوازن البيئى اختل، مطالبا بضرورة زيادة توزيع الخدمات البيطرية وزيادة عدد الأطباء البيطريين، قائلا: "بعض الأشخاص يقوموا بتشريس الكلاب كنوع من استخدام القوة، وذلك يعد من المشكلات التى تواجه الخدمات البيطرية ووزارتى الزراعة والبيئة".

وتابع محافظ القليوبية حديثه: "آلاف الأمراض تنتقل من الحيوان خاصة الكلاب للإنسان منها فقد النظر، ومشكلة القمامة سبب من أسباب انتشار الكلاب الضالة حيث تتعال الكلاب مع صناديق القمامة والأكياس وتقوم بتمزيقها"، وتساءل: "من يتحمل تكلفة دور الإيواء ونحن لدينا أولويات أيضا؟، التوازن البيئى مختل وهناك قصور شديد وفى ظل هذه الحالة لابد من إعادة التوازن البيئى الطبيعى، ويجب التفرقة بين الكلاب الضالة والكلاب التى توجد بأهلية بعض المربين، أرى أنه لا يتم تطبيق القانون عليهم سواء التطعيم والمتابعة البيطرية ولا يتبعوا القواعد السليمة".