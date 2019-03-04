شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: هناك ضرورة لوضع خريطة طريق لمواجهة أزمة الكلاب الضالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن دول أوربية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديلا تشريعيا، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.

وجاء ذلك في كلمته بجلسة الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصرى.

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وأكدت الوزيرة أن الرؤية المصرية لابد أن تكون فى هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرا إلي ضرورة الاطلاع علي تجارب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مشيرة إلي أن خريطة الطريق المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.

ولفتت إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، حيث جنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب علي بعض الكائنات الاخرى، بالإضافة لانتقال الامراض إلى الحيوانات الأخرى التي تباشر دورها الهام فى الحياة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة على استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل في عمل منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.