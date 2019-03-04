شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. تعرف على أبرز نقاط التوعية ضد مخاطر الحريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو عن التوعية بمخاطر الحريق منبها بخطورة استخدام أي مواد قابلة للاشتعال قرب مصادر النار. Advertisements وأكد الفيديو علي ضرورة التأكد من مصادر الغاز والتأكد من وصلات الغاز، والتأكيد أيضا على ضرورة وحود طفاية حريق بالمنزل .

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