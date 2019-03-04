كتب- أحمد علي:
قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من اللجنة محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورًا وإهمالًا، ولكن بالهيئة أناسًا شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام.
وأضاف، أن حادث القطار كان ممكن تداركه لو تم استخدام إبرة السقوط ولكن هناك خطأ بشريًا حدث أدى إلى وقوع الحادث، دون أن يشرح ما هي إبرة السقوط.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، الذي استهل الاجتماع بالوقوف...
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.