رئيس السكك الحديدية: كان يمكن تدارك حادث محطة مصر بـ"إبرة السقوط"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن كل الآراء والاقتراحات المقدمة من اللجنة محل تقدير الهيئة، وعلى الرغم من أن هناك قصورًا وإهمالًا، ولكن بالهيئة أناسًا شرفاء ومخلصين وعلى قدر من الاحترام.

وأضاف، أن حادث القطار كان ممكن تداركه لو تم استخدام إبرة السقوط ولكن هناك خطأ بشريًا حدث أدى إلى وقوع الحادث، دون أن يشرح ما هي إبرة السقوط.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد رئيس اللجنة، صباح اليوم الاثنين، الذي استهل الاجتماع بالوقوف...