ذبيان: الخطر الذي يتهدد فلسطين وقضيتها مصدره الأشقاء العرب

رأى رئيس تيار "صرخة وطن" جهاد ذبيان أن "رفض كل من السعودية ومصر والإمارات تضمين البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي إدراج بند عدم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، تحت حجج وذرائع واهية يسقط آخر ورقة تين كانت تغطي عورة هذه الدول التي باتت غارقة في مستنقع التطبيع، وذلك على حساب فلسطين وقضيتها وشعبها المقاوم".

وأكد ذبيان أن "البرلمانات العربية هي تعبير عن موقف الشارع العربي الرافض لكل أشكال التطبيع والتواصل مع العدو الصهيوني، وهو ما يفضح مدى تواطؤ وتخاذل الموقف الرسمي العربي، الذي وصلت به الأمور الى حد المجاهرة برفض الدعوة الى عدم التطبيع، وهذا ما يجب التوقف عنده ملياً، لإستدراك مدى الخطر الذي بات يتهدد القضية الفلسطينية، ولكن مصدره بات من الأشقاء العرب المتآمرين مع العدو الإسرائيلي".