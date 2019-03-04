بوصعب يستقبل سفراء النروج وتشيكيا والصين وبولندا

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السفيرة النروجية في لبنان لين ليند التي قدَّمت له التهنئة لمناسبة توليه حقيبة الدفاع، وتمَّ التداول في مسألة انضمام لبنان إلى معاهدة حظر الألغام، فأبلغها بو صعب بموافقة وزارة الدفاع على التوقيع على الاتفاقية المذكورة. كما جرى البحث في الأوضاع في الجنوب اللبناني والحدود الشرقيَّة للبنان.

ثمَّ التقى بو صعب السفيرة التشيكية في لبنان ميكايلا فرنكوفا التي هنَّأته على توليه منصبه الجديد. وتمَّت مناقشة زيارة قائد الجيش التشيكي في الخريف القادم للبنان للعمل على توقيع اتفاقية تعاون عسكري بين الجمهوريتين اللبنانية والتشيكية.

كذلك، استقبل بو صعب السفير الصيني في لبنان السيد وانغ كاجيان الذي قدَّم له التهنئة على توليه حقيبة الدفاع وأعرب عن نية الصين مواصلة دعم الجيش والعمل على اقرار هبات لصالح المؤسسة العسكرية. بدوره شكر بو صعب سفير الصين على زيارته واشاد بالعلاقة الاستراتيجية المميزة بين البلدين متمنياً الاسراع في موضوع الهبات التي تعتزم الصين تقديمها

كذلك استقبل وزير الدفاع السفير البولندي في لبنان السيد برازميزلاف نيزيولاوزاكي الذي هنَّأه على توليه منصبه الجديد وسلَّمه كتاب تهنئة من وزير الدفاع البولندي. خلال اللقاء، تم التداول في الزيارة المرتقبة لرئيس مكتب الأمن القومي في الجمهورية البولندية الوزير باول لاسولوتش لمناقشة موضوع العودة المزمعة للوحدة البولندية إلى قوَّة اليونيفيل. كما وتمنَّى على بوصعب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع صيد طائر اللقلق الأبيض في لبنان نظرا لأهميته المعنوية بالنسبة إلى بولندا.