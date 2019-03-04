جمعية جائزة الأكاديمية العربية:يمكن التوقيع على وثيقة "بالمحبة نبْنيه" بمهرجان الكتاب

أَعْلنت جمعية "جائزة الأَكاديميَّة العربية"، في بيان، أَن "في إِمكان زوار المهرجان اللبناني للكتاب، الذي تُنظمه الحركة الثقافية – أنطلياس، من 2 آذار الجاري إلى 17 منه، التوقيع على وثيقة "بالمحبَّة نَبْنيه"، طيلة أيام المهرجان، عبر التوجُّه إلى جناح الكُتاب المُنْفردين – مؤلفات رزق الله الحلو".

وأضاف البيان: "وعلى خط آخر، تحضر الهيئة الإِدارية في جائزة الأكاديمية العربية جدول مواعيد التوقيع على الوثيقة في عدد من البلدات اللبنانية وبالتنسيق مع البلديات المعنية". وقال: "ستصدر الجمعيَّة بيانات في هذا الشَّأن تباعا وعندما تسمح الظروف".