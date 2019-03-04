أَعْلنت جمعية "جائزة الأَكاديميَّة العربية"، في بيان، أَن "في إِمكان زوار المهرجان اللبناني للكتاب، الذي تُنظمه الحركة الثقافية – أنطلياس، من 2 آذار الجاري إلى 17 منه، التوقيع على وثيقة "بالمحبَّة نَبْنيه"، طيلة أيام المهرجان، عبر التوجُّه إلى جناح الكُتاب المُنْفردين – مؤلفات رزق الله الحلو".
وأضاف البيان: "وعلى خط آخر، تحضر الهيئة الإِدارية في جائزة الأكاديمية العربية جدول مواعيد التوقيع على الوثيقة في عدد من البلدات اللبنانية وبالتنسيق مع البلديات المعنية". وقال: "ستصدر الجمعيَّة بيانات في هذا الشَّأن تباعا وعندما تسمح الظروف".
كانت هذه تفاصيل خبر جمعية جائزة الأكاديمية العربية:يمكن التوقيع على وثيقة "بالمحبة نبْنيه" بمهرجان الكتاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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