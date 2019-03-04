أيوب: للتشدد في تطبيق معايير مزاولة مهنة العلاج النفساني

أكد رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور فؤاد أيوب أن "قانون العلاج النفساني والقوانين الأخرى يجب أن تنطلق من رحم الجامعة اللبنانية"، مرحّباً بجهود "التغيير وقَوْنَنة المهنة وما قامت به وزارة الصحة العامة بهذا الخصوص".

وخلال مؤتمر علمي لمعهد العلوم الإجتماعية، طالب أيوب بمراعاة أمرين في المسارات الجديدة التي هي في طَوْر التفكير والإنجاز، إشراك القطاعات كافة وعلى رأسها الجامعة اللبنانية، والتشدد في تطبيق معايير مُزاولة مهنة العلاج النفساني وعدم شرْعَنَتِها أمام من لا يمتلك الشروط الموجبة".

وتمنى أيوب للمؤتمر النجاحَ ولمعهدِ العلوم الاجتماعية بكل مراكزِه ومختبراتِه البحثية دوامَ التقدم العلمي، وللجامعة اللبنانية المزيدَ من الازدهار، معتبرًا أن "كلَّ نشاط أكاديمي نقومُ به هو دليل على أحقية وصوابية نيلنا الاعتماد المؤسسي الذي حصلنا عليه".