بخاري: رسالتنا تتلخص بدبلوماسية مستدامة ترتكز على قيم مشتركة لتعزيز السلم الدولي

أكّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، أنّ "رسالتنا ورؤيتنا في العمل الدبلوماسي السعودي في لبنان، تتلخّص بدبلوماسية سعودية مستدامة ترتكز على قيم مشتركة وشراكات استراتيجية من أجل تعزيز السلم والأمن الدوليين".

ولفت خلال لقائه في مبنى السفارة، عددًا من طلاب السنة النهائية في قسم العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية - الأميركية، برئاسة رئيسة القسم الدكتورة لينا كريدية، إلى أنّ "تخصّص العلاقات الدولية مميّز وتحكمه أطر هامّة، أهمّها القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الّتي تحدّد أطر العلاقات الدبلوماسية".

ورأى بخاري أنّ "أهمّ إطارين يُعمل عليهما في العلاقات الديلوماسية هما العلاقات الثنائية والعمل المتعدد الجهات الّذي يعبّر عن الكثير من منظمات المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية"، مركّزًا على أنّ "الفكر الدبلوماسي العربي يستحقّ أن يكون فيه أبحاث أكثر وأوراق عمل. كما أنّ السعودية تهتمّ كثيرًا بالجانب الدولي وتعبّر فيه عن قيم أساسية مشتركة تهمّ الإنسن الكوني".

وتطرّق إلى دور السعودية في المجتمع الدولي الاقليمي، والعلاقات السعودية- اللبنانية وآلية العمل الدبلوماسي. ونوّه إلى "دور المرأة السعودية وتمكينها في العمل الدبلوماسي ولاسيما تعيين الأميرة ريما بنت بدر سفيرة للسعودية في واشنطن".