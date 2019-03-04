فنيش إستقبل سفير ايران ووفدا من كشاف لبنان ورئيس بلدية الغبيري

إستقبل وزير الشباب والرياضة محمد فنيش في مكتبه بالوزارة، السفير الايراني محمد جلال فيروزينا، وجرى التداول بالعلاقات بين البلدين وخصوصا الشؤون الرياضية والشبابية.

واستقبل فنيش أيضا وفدا من الهيئة الادارية لـ"كشاف لبنان" ضم الرئيس يوسف خداج ونائب الرئيس ايلي ملكي يوسف والاعضاء سعيد معالقي، جورج عبود، جورج منسي وجلال كبريت. وقدموا التهنئة لفنيش لاعادة توليه المنصب، وجرى عرض نشاطات الاتحاد. كما التقى وفدا من طلاب السكن الجامعي في مجمع الحدث.

ثم إستقبل رئيس بلدية الغبيري معن خليل والذي قال بعد اللقاء: "تحدثنا بوضع التعديات على المنشأة الرياضية في الغبيري لا سيما المدينة الرياضية، إضافة الى دور البلدية بإزالة هذه التعديات على العقار التابع للمدينة الرياضية والتعاون بين مجلس إدارة المدينة الرياضية بشخص رئيس المجلس رياض الشيخة وبلدية الغبيري عن حول هذا الموضوع".

أضاف: "تداولنا ببعض المشاريع الرياضية التي ستقام ضمن المدينة الرياضية في المستقبل، وتطرقنا الى موضوع البطولة التي تجري في منشأة بلدية الغبيري".