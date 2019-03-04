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إرجاء المحاكمة في قضية الطفلة صوفي مشلب إلى 27 أيار

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أرجأت القاضي المنفرد الجزائي في بيروت ضياء مشيمش، جلسة متابعة المحاكمة في الدعوى المقامة ضدّ أطباء وأحد المستشفيات، من فوزي مشلب والد الطفلة صوفي مشلب، بواسطة وكيله القانوني المحامي جورج الخوري، إلى 27 أيار المقبل.

ورفضت مشيمش في جلسة اليوم، طلب وكيلة الطبيب نبيل د. منع وسائل الإعلام من نشر أي خبر عن المحاكمة لكونها علنية.

وكان الأطباء المعنيون بالملف قد تقدّموا بواسطة وكلائهم، بطلب ترجمة المستندات المرفقة بالشكوى لكون غالبيّتها باللغة الإنكليزية.

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