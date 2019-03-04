مراد: سنسعى لابرام اتفاقيات دولية تجارية جديدة وفتح اسواق جديدة للمنتج اللبناني

أكد وزير التجارة الخارجية حسن مراد أنه "سيكون من ضمن أولوياتنا المراجعة والاطلاع على الاتفاقيات التي أبرمها لبنان مع الجهات المعنية بالتجارة الخارجية، وسنعمل على تحفيزها".

وفي مؤتمر صحيف لوزراء تكتل "لبنان القوي"، أوضح مراد "اننا سنسعى لابرام اتفاقيات جديدة وفتح اسواق جديدة للمنتج اللبناني، وسيكون هدفنا 20 دولة جديدة بالوقت القريب"، لافتاً الى "اننا سنتكامل نحن ووزارة الخارجية والاقتصاد لنعزز انتشار المنتج اللبناني في العالم".