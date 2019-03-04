شدياق بحثت مع مكاري وكرم بمشروع بناء مصنع للنفايات لأقضية الكورة وزغرتا وبشري

التقت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، نائب رئيس مجلس النواب السابق فريد مكاري وأمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق فادي كرم، في مكتبها في الوزارة. وتمّ البحث في مشاريع إنمائية عدّة، أبرزها مشروع بناء مصنع لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة لأقضية الكورة وزغرتا وبشري، الّذي تقوم الوزارة بتنفيذه. من جهتها، وعدت شدياق بـ"السعي إلى إعادة إحياء المشروع نظرًا لأهمية المشروع للمنطقة".

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